- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دورة حول التأهيل التربوي لهيئة تدريس كلية الهندسة بعدن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
نظم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة, صباح اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الجامعة الدورة الطرآئقية الخاصة بالتأهيل التربوي لـ(45) مشارك ومشاركة من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة المستجدة بكلية الهندسة .
وقدمت الدورة التي تستمر عشرة أيام عدداً من المهارات والأساليب التعليمية والقواعد والمبادئ والأسس التعليمية التي كانت أبرزها أهمية المبادئ التدريسية ومبادئ التدريس في التعليم العالي و التخطيط والتنظيم في الدرس و النشاط الواعي والفعال للطلاب .
وشهدت الدورة عدداً من النقاشات والحوارات ما بين المشاركين المنتظمين للدورة الذين أكدوا على أهميتها لما تضمنته من قواعد وأسس تربوية مهمه للنهوض بالعملية التعليمية وضمان جودتها.
من جانبه أشار الدكتور/عبدالوهاب عوض كويران مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة عدن إلى المركز نفد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ترجمت الأهمية الكبرى التي توليها الجامعة لعضو هيئة التدريس لنموّه المهني، بإعتباره مطلب ضروري لضمان جودة برامج الجامعة و إعتمادها أكاديمياً .
الجدير بالذكر أن المشاركين في هذه الدورة سيكتسبون مهارات في كتابة مواصفات وخطة المساق التدريسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم دورة حول التأهيل التربوي لهيئة تدريس كلية الهندسة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.