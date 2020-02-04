شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل 15 مسلحًا حوثيًا بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

قتل 15 مسلحًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية. وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحًا وجرح آخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها".

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