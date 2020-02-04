شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ..عفو رئاسي بحق 3471 سجينا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عفوا رئاسيا يشمل 3471 سجينا. وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن الرئاسة الجزائرية قولها إن قرار العفو يخص المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر.

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