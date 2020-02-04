2020-02-04 | 19:42
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يبدو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يدرس جديا الانتقال لريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل.
ووفقا للقناة السادسة الإسبانية فإن نجم سان جيرمان عزز من شائعات رحيله عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي، بعدما استفسر عن الأجواء في مدريد.
وأوضحت أن مبابي، طرح عدة أسئلة على لاعبي باريس سان جيرمان الذين يتحدثون اللغة الإسبانية.
وأضافت أن أسئلة المهاجم الهداف انصبت بشكل كبير، حول ظروف المعيشة في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتابع نفس المصدر أن "الجوهرة" الفرنسية، يريد معرفة كل شيء عن الطقس والمطاعم والسكن وغيرها من الأمور في العاصمة الإسبانية.
وأردفت القناة أن مبابي يمكن أن يستعين بنصائح أكثر من نجم يتحدث الإسبانية مثل الحارس كيلور نافاس وبابلو سارابيا، الذي ولد في مدريد وتكون في فريق ريال مدريد.
وفي نفس السياق، يعد كيليان مبابي من أبرز أهداف ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي القادم، إذ يرغب "الميرنجي" بقوة في ضم النجم الفرنسي الذي يرشحه الكثيرون لاعتلاء عرش أفضل لاعب في العالم في السنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر قوي على رغبة مبابي في الانضمام لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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