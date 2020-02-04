المنافذ الحدودية تعلن اعتقال مسافر عراقي مطلوب بتهمة الإرهاب في منفذ الشيب

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة 1/4 ارهاب يروم السفر الى إيران عبر منفذ الشيب. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تمت عملية القبض استنادأ الى كتاب مكتب جهازالمخابرات الوطني في المنفذ والصادرة بحقه امر إلقاء القبض من وزارة الدفاع/ قيادة القوات البرية/قيادة عمليات البصرة_قسم الاستخبارات والأمن".



وأضافت أنه "تم إحالة المتهم وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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