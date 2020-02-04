عضو بالصحة البرلمانية: 58 عراقياً سيصلون لطهران عبر طائرة قادمة من الصين

اعلن عضو في لجنة الصحة البرلمانية، الثلاثاء، أن 58 عراقياً سيصلون بعد ساعات الى طهران عبر طائرة قادمة من الصين، مؤكداً أنه سيتم فحصهم من قبل فريق عراقي.

وقال جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم قبل دقائق اقلاع الطائرة من الصين وعلى متنها ٥٨ مواطنا عراقيا وستصل بعد ٧ ساعات الى طهران". وأضاف أنه "سيكون باستقبالهم فريق طبي عراقي مرسل من وزارة الصحة العراقية لفحصهم والتأكد من سلامتهم".

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واعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية.

وناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية، واطلع على عمل اللجنة المختصة المشكلة برئاسة وزير الصحة حول هذا الموضوع.