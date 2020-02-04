الحشد يعثر على جثث مواطنين اثنين مغدورين على يد 'داعش' جنوبي كركوك

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، العثور على جثث مواطنين أثنين مغدورين على يد عناصر تنظيم "داعش" جنوب محافظة كركوك.
وذكر الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 56 بالحشد نفذت عملية تفتيس في قرية الخاتونية جنوب كركوك بعد تلقيها معلومات استخبارية".
وأضاف أن "العملية جرت في اقصى حدود المسؤولية حيث تم العثور على جثتين لرعاة الاغنام استشهدا على يد خلايا داعش".
واوضح الحشد، أن "قوات الحشد واصلت عملية البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة".
وأضاف أن "العملية جرت في اقصى حدود المسؤولية حيث تم العثور على جثتين لرعاة الاغنام استشهدا على يد خلايا داعش".
واوضح الحشد، أن "قوات الحشد واصلت عملية البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة".
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