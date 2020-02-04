رسمياً.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

2020-02-04 | 18:31
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، التقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027، إذ فتح الاتحاد الآسيوي باب استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في استضافة الحدث القاري.
واوضح المسحل: "نمتلك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة".
وأضاف: "نأمل أن نقدم واقع المملكة المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات".
واختتم رئيس الاتحاد السعودي موضحًا أنه "سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرقة للمملكة، لتحقيق الهدف المنشود".
يذكر أن السعودية لم يسبق لها استضافة الحدث القاري، لكنها أقدمت على هذه الخطوة في ظل استضافتها لأحداث عالمية خلال العامين الماضيين، على رأسها كأسي السوبر الإيطالي والإسباني.
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