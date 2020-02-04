رسمياً.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، إن "هذه الخطوة جاءت برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، مشيدًا بالدعم اللا محدود، والاهتمام الكبيرة من هيئة الرياضة "، موضحًا أن "هذا الدعم هو ما دفع الاتحاد لخوض هذا التحدي الكبير".واوضح المسحل: "نمتلك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة".

وأضاف: "نأمل أن نقدم واقع المملكة المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي موضحًا أنه "سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرقة للمملكة، لتحقيق الهدف المنشود".

