بالفيديو..إجراءات احترازية بعدم دخول الوافدين القادمين من الصين

بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى عده دول أخرى عمدت الجهات المسؤولة الحؤول دون دخول المرض إلى العراق بعده إجراءات احترازية منها عدم دخول الوافدين القادمين من الصين إلى العراق وإجراءات وقائية في المنافذ الحدودية والمطارات. مطار بغداد استنفر جهوده المتواضعة من قبل المفارز الطبية التابعة إلى وزارة الصحة رغم قلة الكوادر الطبية المتوفرة واعتمادها على المستشفى الفرات القريب من مطار بغداد لإجراء الفحوصات الطبية على المشتبه بتعرضهم لهذا المرض الخطير .

بعد زيارة مطار بغداد تبين ان الإجراءات المتخذة للكوادر الفنية والطبية هي اجراءات بدائية وغير كافية لا تتخذ بحق هكذا مرض وبائي خطير حيث لم تجهز الكوادر بالتجهيزات الطبية والملابس الوقائية بالاضافة الى غياب أعمال التنظيف وتعقيم الطائرات بصوره تقي العاملين والمسافرين على انتشار العدوى



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