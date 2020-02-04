صحيفة: مشروع الفضاء بإيران وهمي لإخفاء تجارب صاروخية

أكد تقرير ألماني، الثلاثاء، أن مشروع الفضاء الذي يروج له النظام الإيراني هذه الأيام "وهمي للتغطية على برنامج إيران الصاروخي بعيد الدى".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، حاول بيع الوهم للإيرانيين والعالم عن طريق نشر صورة على حسابه على "تويتر" لبزة فضاء إيرانية مزعومة.

وجاء ذلك قبل أيام من إطلاق مزعوم لصاروخ إيراني يحمل قمرا اصطناعيا للفضاء.





وكتب آذري جهرمي "بزة رائد فضاء.. مستقبل رائع"، في إشارة لطموحات إيران في إطلاق مركبة فضائية مأهولة في المستقبل بعد إطلاق قمر اصطناعي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وحملت صورة البزة التي نشرها الوزير، العلم الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تدقيق في الصورة، لاحظت الألمانية أنها معدلة بواسطة برامج تعديل الصور، وأنها بالأساس بزة مخصصة للأطفال، تحاكي بزة الفضاء التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، ويمكن شراؤها من متاجر الإنترنت بـ٣٥ يورو.

وتابعت الصحيفة: "ببساطة أزال الوزير شعار ناسا من الجزء الأمامي للبزة، واستبدل علم الولايات المتحدة على الأكمام بعلم إيران"، مضيفة: "إيران تبيع الوهم لمواطنيها".





كانت إيران أعلنت منذ أيام، أنها بصدد إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" هذا الأسبوع.

وقالت في بيان: "لسنا خائفين من الفشل، ولن نفقد الأمل.. يتجه القمر الاصطناعي ظفر إلى مدار على بعد ٥٣٠ كيلومترا من الأرض".

وعلقت صحيفة بيلد: "يبدو أن هذا القمر الاصطناعي وهم آخر، أو غطاء لتجارب صاروخية إيرانية بعيدة المدى".