إثيوبيا مستعدة للقمة الأفريقية.. 31 رئيسا و8 آلاف مشارك

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ33، التي تعقد يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".



وقال جيسلا شاول، مسؤول شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، إن "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة".

وأضاف، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، أن "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".

وأوضح مسؤول المراسيم الإثيوبية أن "حوالي 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى "أنهم يتوقعون أن تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد".

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ومن المتوقع أن ينطلق الاجتماع الـ36 للمجلس التنفيذي الخميس والجمعة المقبلين، فيما ستعقد اجتماعات القمة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي 9 و10 فبراير/شباط.



يذكر أن القمة التنسيقية الأفريقية التي استضافتها النيجر في يوليو/تموز الماضي، شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد استكمال نصاب تصديقات دول القارة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية من أهم إنجازات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت القاهرة لتفعيلها وجعلها واقعا، لكونها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة.

وستنشأ الاتفاقيات أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.

ومن المنتظر أن تتسلم جنوب أفريقيا رئاسة الدورة المقبلة 2020 من مصر، خلال أعمال القمة الـ33.

وفي 10 فبراير/شباط 2019، سلم الرئيس الرواندي بول كيجامي، رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ32 في أديس أبابا.