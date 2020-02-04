نائب الرئيس الإيراني يعترف بعجز طهران عن نقل دولار واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اعترف نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية.

Advertisements

ووفقاً لوكالة "إيسنا"، فقد أكد جهانغيري، الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم".

كما أضاف: "أشد العقوبات تلك التي تفرضها الأمم المتحدة حيث علی جميع الدول الالتزام بها، لكن عقوبات أميرکا تكون أهم أحياناً من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي".

واعتبر جهانغيري أن العقوبات علی النفط الإيراني هي الأقسى لحد الآن، قائلاً: "نواجه اليوم عقوبات أميرکية لاقت أکبر وأقوی متابعة لتنفيذها في جميع أنحاء العالم، إلی حد أنهم يتابعون الناقلات التي تحمل النفط الإيراني ويتصلون بمسؤولي الدول التي تستقبلها لإيقافها".

ووصف إيصال الدواء عن طريق قناء سويسرية إلی إيران بـ"الدعاية"، لافتاً: "حجم الدواء الذي دخل إيران خلال هذا العام كان بقيمة 3 مليارات دولار وقد دفعنا تكاليفه".