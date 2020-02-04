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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تطالب بوقف الأعمال الحربية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365
طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بـ"وقف الأعمال الحربية" بين تركيا وسوريا في محافظة إدلب، لافتاً إلى تغير في طبيعة النزاع يثير قلقا كبيرا.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: ”يجب وقف الأعمال الحربية قبل تصعيد يؤدي إلى وضع يخرج تماما عن السيطرة“.
وأضاف: ”نحن قلقون خصوصا لرؤية الجيش التركي والجيش السوري يتبادلان القصف“ في منطقة إدلب، آخر معقل للفصائل الجهادية والمقاتلة في شمال غرب سوريا.
وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أعلنت تركيا أنها لن تسمح للنظام السوري بالتقدم في إدلب.
وليل الأحد الإثنين، أسفر قصف مدفعي للجيش السوري عن 8 قتلى في الجانب التركي، وردت أنقرة بقصف مواقع سورية ما أسفر عن 13 قتيلا على الأقل.
وخلال شهرين، نزح نحو نصف مليون شخص في شمال غرب سوريا؛ بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام بدعم من موسكو، على الجهاديين والفصائل المعارضة
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