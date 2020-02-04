المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

أفادت قناة "تي أر تي" الرسمية التركية بأن مدفعية الجيش التركية قصفت مواقع للجيش السوري بشمال البلاد.

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ولفتت القناة التركية، إلى أن القوات التركية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي قصفت مواقع للجيش السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات الجيش السوري.

وأشارت إلى أن النقطة التركية الموجودة في مارع في ريف حلب الشمالي، استهدفت كذلك مواقع لمسلحين أكراد في تل رفعت، لافتة إلى أن ذلك جاء في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي للجيش السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان أعلن في وقت سابق اليوم، أن جيش بلاده لن يوقف عملياته العسكرية في إدلب بل سيواصلها "بنفس الحزم"، مشيرا إلى أن تركيا لا ترغب بالدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية.