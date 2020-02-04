شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العدالة والتنمية التركي: واشنطن فقدت حياديتها بطرحها صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح "عمر جليك" المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنه لا يمكن قبول صفقة القرن، باعتبارها خطة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفاً أنه "عبر هذه الخطة فقدت واشنطن حياديتها".



وبحسب وكالة الانباء التركية "الأناضول" أضاف المتحدث أن "خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون".

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