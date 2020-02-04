إلغاء رحلات السياحة إلي أكبر مزارات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن مسؤول إيراني محلي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الرحلات السياحية الأجنبية إلى مدينة كرمان حتى شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يمر بأزمة، في ظل تراجع أعداد السياح القادمين إلى إيران نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

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وقال مدير إدارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لمدينة كرمان، فريدون فعالي: إنّ ”مراكز الإقامة المعنية بحجوزات السياح الأجانب ستواجه فراغًا حتى شهر أغسطس /آب المقبل على أقل تقدير، بعد إلغاء جميع الرحلات السياحية لكرمان“.

وأشار المسؤول إلى أن الصينيين كانوا يشاركون بنصيب ملحوظ في أعداد السياح الأجانب إلى كرمان، قبل فقدان هذه الفرصة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة ”نادي الصحفيين الشبان“ المحلية.

وكان رئيس جمعية وكالات السفر والطيران في إيران، حرمت الله رفيعي، حذر في وقت سابق من تداعيات حادثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية على السياحة، وأهمها إلغاء عدد من الخطوط الجوية العالمية رحلاتها من المطارات الإيرانية.