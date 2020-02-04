سلاح الجو الليبي يرد على مليشيا السراج بقصف مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قصف سلاح الجو الليبي، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراتة في منطقة البغلة، غربي البلاد.



جاء ذلك رداً على مليشيا "لواء الصمود"، التي يقودها الإرهابي صلاح بادي والتي تحركت منذ أمس من مدينة مصراتة نحو منطقة بوقرين جنوب المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة للجيش، في بيان لها، إن القصف شمل المنطقة الواقعة جنوب منطقة زمزم وتحديدًا في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة.

و أعلن بادي، أمس الإثنين، الانقلاب على الهدنة التي التزمت بها الأطراف المتحاربة في مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث دعا مليشيات مصراتة إلي الحشد للمعركة القادمة.

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وأكد بادي الذي يقود أكبر وأقوى الميليشيات المسلّحة في مقطع فيديو مواصلة العمليات القتالية في منطقة أبو قرين والوشكة الواقعتين بمدينة مصراتة، لاستعادتهما من الجيش الليبي الذي سيطر عليها قبل أسبوع.

كما أمر "بادي" المدرج على عقوبات مجلس الأمن الدولي، مليشيات مصراتة بالخروج لمقاتلة قوات الجيش الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش مستعد للرد على أي خروق للمليشيات، لكنه ملتزم بالهدنة ولن يبدأ بالهجوم، مشيراً إلى أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وأضاف أمس الأثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم، موضحا أن مليشيات السراج حولت قاعدة معيتيقة العسكرية لقاعدة تركية.

وأكد المسماري أن عدد المرتزقة السوريين وصل في ليبيا إلى 6000 عنصر، كما كشف أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن شخصا يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرا إلى أن جنسيات الإرهابيين الذين نقلوا إلى ليبيا هي سورية وعراقية وأفارقة.