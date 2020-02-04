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غضب سوداني بعد لقاء البرهان ونتنياهو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباينت ردود الفعل في السودان حول لقاء رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا طارئا لمناقشة الأمر.

وفيما أشارت المصادر إلى أن لقاء البرهان مع نتنياهو جرى بعلم مسؤولي المجلس السيادي وهدف إلى كسر العزلة عن الإدارة الجديدة، قال الناطق الرسمي باسم حكومة السودان وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إنه ليس لديه معلومات عن تفاصيل اللقاء بين الزعيمين، مؤكدا أن الحكومة علمت بالاجتماع من وسائل الإعلام.

وقال صالح في بيان «لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة»، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

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من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع السودان، بعد محادثات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وكتب بومبيو عبر حسابه على موقع تويتر في ساعة مبكرة من صباح أمس «مشورات بناءة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الجنرال البرهان. لقد أكدنا على رغبتنا المشتركة في تحسين المشاركة الفاعلة للسودان في المنطقة والمجتمع الدولي، والعمل باتجاه علاقات أمريكية - سودانية أقوى وأكثر ازدهارا».

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورجتوس قال في بيان نقلته شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية إن بومبيو شكر البرهان في الاتصال على سعيه لتطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.