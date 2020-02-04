ترمب يكتسح انتخابات ولاية أيوا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت شبكة سي إن إن ووسائل إعلام أمريكية أخرى أن من المتوقع أن يفوز الرئيس دونالد ترمب باكتساح في المجالس الانتخابية للحزب الجمهوري بولاية أيوا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترمب ينافس اثنين آخرين، لكن التوقعات تشير إلى أن أيا منهما لن يحصل إلا على 1% من الأصوات بالكاد.
وألغى الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية لهذا العام في ولايات عدة، بسبب شعبية الرئيس بين أعضاء الحزب.
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