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قبعات الصدر الزرقاء تعتدي على المتظاهرين العراقيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بغداد

نفذ أصحاب القبعات الزرقاء الموالون لمقتدى الصدر اعتداءات على المتظاهرين والناشطين في العراق المعترضين على تسمية محمد العلاوي برئاسة الحكومة الجديدة؟

وشهدت ساحة الاعتصام بمدينة النجف مناوشات بين المتظاهرين وبين من يسمون بـ «أصحاب القبعات الزرقاء”، مما أدى إلى وقوع إصابات عدة في صفوف المتظاهرين، وبادر متظاهرون في محافظة ذي قار جنوب البلاد بقطع 3 جسور رئيسة «النصر والحضارات والزيتون» في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وفي بغداد شهدت ساحة التحرير «مركز الاحتجاجات التقليدي» تدفق حشود طلابية بناء على دعوات وجهها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تعرض الناشط المدني حسين الكعبي لاعتداءين الأول بالضرب المبرح، بعدما نشر مقاطع فيديو توضح أفعال «أصحاب القبعات الزرق»، وهم أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، منذ أيام في المدن العراقية من قمع للمتظاهرين واعتداء عليهم.

واتهم الناشط الكعبي «أصحاب القبعات الزرقاء» الموالين لمقتدى الصدر بتنفيذ الاعتداءين، وأوضح الناشط الاعتداء على منزله، حيث ظهرت الأماكن التي طالتها الطلقات النارية في المنزل، وكشف الناشط عن وصول تهديدات بعد انتشار المقاطع.

يشار إلى أن عناصر من «القبعات الزرق» هاجموا بعض المعتصمين داخل خيامهم، قرب ساحة التحري وسط بغداد، ما أدى إلى إصابة عدد من الجرحى.