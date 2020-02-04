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المعلمي في اجتماع أممي للتغير المناخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ نيويورك

شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، بمقر الأمم المتحدة، في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن التغير المناخي، الذي نظمه وفدا المغرب وفرنسا المعتمدان لدى الأمم المتحدة.

وأكد المعلمي خلال الاجتماع أن المملكة ستعمل مع شركائها الدوليين على مواجهة تحديات التغير المناخي، خلال استضافتها قمة مجموعة العشرين.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر النهدي.