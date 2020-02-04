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التحالف يقتل 23 إرهابيا حوثيا شرق صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مارب

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء، استهدفت عزيزات ومواقع الحوثيين في جبهة نهم شرق العاصمة، وآليتين في جبال الجرشب بالجوف، حيث قتل 23 من العناصر الإرهابية الحوثية.

في هذه الأثناء، تمكنت القوات الحكومية من كسر محاولات تسلل في جبهات حام والساقية والجرشب وكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وقتل عدد من الحوثيين وجرح آخرون أثناء تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد مصدر ميداني أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الميليشيات استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومنع الجيش اليمني الحوثيين من التسلل صوب أحياء سكنية محررة في شارعي صنعاء والخمسين، على مقربة من نقاط الرقابة التي تشرف عليها لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

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وشهدت جبهات جبال الساقية المحاذية لجبال يام معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي قتل فيها خمسة من عناصر الميليشيات بينهم قيادي.

في غضون ذلك، هزت سلسلة انفجارات عنيفة معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وقلل موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الشرعية في بيان مقتضب من أهمية خبر استهداف معسكر صحن الجن بصاروخ باليستي وطيران مسير من قبل ميليشيات الحوثي، وقال على لسان مصدر عسكري «إن مقذوفا أطلقته ميليشيات الحوثي استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت الميليشيات قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها، تمهيدا لإتلافها وتفجيرها».

وأوضح المصدر أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف. ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني مع ميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في نهم وصرواح وهيلان.

من جهة أخرى كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب اليمن عن نزوح 9 آلاف شخص، جراء المواجهات الأخيرة التي اندلعت في مديرية نهم شرق صنعاء، ومحافظتي مأرب والجوف بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، وقال الصندوق في حسابه الرسمي على تويتر «أدى النزاع في محافظات مأرب والجوف وصنعاء إلى نزوح أكثر من 9000 شخص».

مشاهدات يمنية: