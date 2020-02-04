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أوغلو لروسيا: أوقفوا وقاحة نظام الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس روسيا «بإيقاف وقاحة نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول «يقع على عاتق روسيا مهمة كبيرة في إيقاف وقاحة نظام الأسد التي زادت في الآونة الأخيرة».

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وأكد الوزير مقتل سبعة جنود وموظف مدني تابع لوزارة الدفاع، في قصف نفذته القوات الحكومية السورية في إدلب شمال غرب سوريا أمس الأول.

وحذر تشاووش أوغلو من أن بلاده «ستواصل الرد على النظام السوري إن كرر استهدافه القوات التركية في إدلب»، وقال «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال الهجمات التي تستهدف قواتنا في إدلب، قمنا بالرد وسنواصل الرد إن تكررت».

وأضاف «قمنا بالرد على استشهاد جنودنا، وكبدناهم خسائر كبيرة، وأبلغت وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في مكالمتنا أمس بوجوب وقف هجمات النظام على الفور».