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فرنسا تدعو طهران لإطلاق سراح باحثيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح باحثَين من بلاده تم احتجازهما وتلفيق تهم وهمية لهما.

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وفي مقابلة صحفية مع 3 وسائل إعلامية، قال لو دريان «إن طهران يمكن أن تقوم بفعل قوي إذا عمدت إلى إطلاق سراح الباحثين لأنهما لم يرتكبا أي جرم، ولأن فرنسا تعتبر أن احتجازهما الذي بدأ في أول يونيو من العام الماضي أمر لا يطاق. وقد أوصلنا رأينا بذلك إلى أعلى السلطات، بما فيها الرئيس روحاني».

وأضاف الوزير الفرنسي «من باب مضاعفة الضغوط على طهران أن الحالة الصحية لهذين الشخصين المتهمين بالإضرار بأمن الدولة ليست جيدة، وأنهما لا يعاملان بشكل لائق».

ورد الناطق الرسمي للخارجية الإيرانية عباس موسوي على الطلب الإيراني، قائلا «نعتقد أنهم عبر ممارسة الضغوط والتصريحات من هذا النوع لن يتوصلوا إلى النتيجة المطلوبة، ويجب أن يسمحوا بمواصلة مسار الملف، وأن يطمئنوا، لأن أي حق لن يضيع».