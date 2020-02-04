شكرا لقرائتكم خبر

حكم بإعدام إيراني متهم بالتجسس لصالح أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم إعدام صادر بحق شخص أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عن المتحدث غلام إسماعيلي قوله إن القضاء الإيراني «أصدر حكما بالإعدام على الجاسوس أمير رحيم بور، بعد ثبوت التهمة عليه بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية»، مضيفا أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد الجاسوس الأمريكي، وسينفذ الحكم قريبا».

Advertisements

وادعى أن هذا الشخص «كان يتلقى مبالغ كبيرة من الولايات المتحدة مقابل خدماته التجسسية»، وأنه «كان يجمع معلومات عن البرنامج النووي لتقديمها للأمريكيين».

وكشف أنه تتم أيضا «محاكمة اثنين آخرين من جواسيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كانا يعملان في مؤسسة خيرية»، موضحا أنه حكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس، وخمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جرائم أمنية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد حسم الأحكام الصادرة بحقهما.

واتهم المتحدث الولايات المتحدة باستخدام الجواسيس» لجمع الأخبار والمعلومات وضرب الجمهورية الإيرانية»، واصفا الأمر بأنه إحدى صور «الأنشطة العدائية للحكومة الأمريكية ضد إيران».