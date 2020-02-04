شكرا لقرائتكم غنى بها كبار المطربين.. قصة حديقة أثرية بمصر عمرها 85 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشروع تطوير أول حديقة مُسجلة كأثر في مصر، وهي حديقة الأندلس بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

الحديقة التي تم إنشاؤها عام منذ 85 عاماً علي يد محمد بك ذو الفقار في أواخر حكم الملك فؤاد الأول، على مساحة 8400 متر مربع، وتتكون من جزأين، الجزء الجنوبي يسمي "حديقة الفردوس العربية" وهي على نمط الحدائق العربية الأندلسية الموجودة في جنوب إسبانيا ويتميز هذا الجزء من الحديقة بالمظلة المُقامة على أعمدة مزدوجة تحمل عقود أندلسية تحمل السقف تسمى بالجوسق ويتوسط هذا الجوسق تمثال لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي قام بنحته الفنان محمود مختار، بالإضافة إلى خمسة تماثيل على شكل أسود ينبثق منها الماء إلى بركة مستطيلة منخفضة تتوسط الحديقة تحوي نافورتين رخامياتين، والعديد من الزخارف الأندلسية العربية الهندسية والنباتية، والجزء الشمالي يُسمى "الحديقة الفرعونية".

فريد الأطرش

فريد الأطرش

فيروز

حديقة الأندلس

كما شهدت هذه الحديقة العديد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب في الفترة ما بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، منها حفلات للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والمطرب فريد الأطرش والفنان محمد فوزي، والفنانة فيروز. وتم الاستعانة بتصوير الكثير من اللقطات في بعض الأفلام السينمائية القديمة مثل فيلم "أمير الانتقام" للفنان الراحل أنور وجدي.

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حديقة الأندلس

ومن جانبه أوضح محافظ القاهرة أن الحديقة تعرضت للإهمال لفترة طويلة، وهو ما دعا المحافظة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها في إطار الحفاظ على التراث، مشيراً إلى أنه كانت هناك عدة مشاريع لتطوير حديقة الأندلس، لكنها لم تكتمل بسبب ضعف التمويل.

وأضاف أن أعمال تطوير الحديقة تمولها مديرية الإسكان بالمحافظة تحت إشراف وزارة الآثار. كما تتم عملية التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى، تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة، كما سيتم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بالحديقة.

حفل فيروز

أما المرحلة الثانية، فتشمل ترميم نماذج التماثيل الأثرية في الحديقة، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة، كما سيتم استبدال السور الحديدى المفرغ بحليات تماثل حليات السور القديم بالسور الحالي الحاجب لرؤية نهر النيل، ليتمكن زائرو الحديقة من التمتع برؤية النهر دون عوائق.