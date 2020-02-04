الرئيس البوليفي يعلن ترشحه لمجلس الشيوخ بعد 3 ولايات رئاسية متتالية

أعلن الرئيس البوليفي السابق ​ايفو موراليس​ ترشحه رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أيار المقبل، فيما لا يحق له الترشح لولاية رابعة في ​الانتخابات الرئاسية​.

وأفاد موقع المحكمة الانتخابية العليا، بأن "اسم موراليس ورد على رأس لائحة حزب الحركة نحو الاشتراكية، التي تضم 8 مرشحين لمجلس عن منطقة كوتشابامبا في جنوب البلاد".

وكانت قد أصدرت رئيسة ​بوليفيا​ الموقتة جانين أنييز، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع كل شخص سبق أن تولى ولايتين متتاليتين على رأس البلاد الترشح لولاية ثالثة، ليغلق هذا البند الباب أمام ترشح إيفو موراليس من جديد، بعدما تولى أصلا ثلاث ولايات.