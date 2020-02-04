وزارة البيئة السعودية : إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N8" في الرياض

أعلنت ​وزارة البيئة​ و​المياه​ و​الزراعة​ ​السعودية​ عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا ​الطيور​ عالي الضراوة "H5N8" في مشروع دواجن في منطقة ​الرياض​، مؤكدة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع، وأنها لا تشكل خطرا على ​الصحة العامة​.

وأكد المتحدث باسم الوزارة لصحيفة "عكاظ"، أن "النوع الذي تم تسجيله "H5N8"، ويصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى ​الإنسان​، وذلك وفقا ل​منظمة الصحة العالمية​"، مشيرا إلى أنه سبق أن سُجل في السعودية منذ 3 سنوات نهاية 2017، وتمت السيطرة عليه، وتعتبر هذه الإصابة الأولى خلال العامين الماضيين.

وأشارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إلى أن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.