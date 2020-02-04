خارجية إسرائيل:مؤسف استخدام الاتحاد الأوروبي للغة التهديد تجاه إسرائيل

اعتبرالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أن "قرار الاتحاد الأوروبي رفض خطة السلام الأميركية "أمر مؤسف وغريب".
وأشار ليور الى "حقيقة أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اختار استخدام لغة التهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران، أمر غريب"، لافتا الى أن "اتباع هذه السياسات والسلوك، هو أفضل وسيلة لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية".
وزار بوريل طهران أمس الاثنين، وأجرى محادثات تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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