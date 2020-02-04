أنصار الله تسقط طائرة استطلاع تابعة للتحالف جنوب الحديدة

أعلنت ​حركة أنصار الله​، السيطرة على "​طائرة​ استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي في مدينة ​الدريهمي​ جنوب محافظة ​الحديدة​". وتأتي هذه العملية في سياق مواجهات متواصلة منذ نحو خمس سنوات بين الحركة وبين تحالف ​عسكري​ عربي تقوده ​السعودية​ دعما للجيش اليمني التابع للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية لهادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الحركة أهمها العاصمة ​صنعاء​.

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