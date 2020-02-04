صفوي: ترامب سيئ السمعة وهو أداة للصهاينة يأمر بالاغتيال والعمليات الإرهابية

أكد المستشار الأعلى للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​اللواء​ رحیم صفوي، إن "​صفقة القرن​ هي آخر محاولات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للإفلات من الهزيمة الکبری أمام جبهة المقاومة، وان الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، هي أكثر الصفقات المشينة في القرن، حیث ستفشل کما فشل مشروع الشرق الأوسط الکبیر"، موضحاً ان "الأميركيين لا يمكنهم الدفاع عن بعض ​الدول العربية​ ولم تتمکن أي قدرة من ضرب القواعد الأميرکیة بعد الحرب العالمية الثانية، والقیادة الإيرانية هي التي نجحت في استهداف قاعدة ​عين الأسد​ بعدة ​صواريخ​، وفشل الأميركيون في الرد علیه لأنهم رأوا جميع قواتهم عرضة للخطر ولو كانوا یقومون بالرد بالمثل لكانوا یتلقون ردا أسحق، والأقمار الصناعية الأميركية قد أظهرت أن ​القوات​ الإيرانية مستعدة تمامًا للرد"، لافتاً الى ان ترامب هو أداة للصهاينة وهو رئيس سيئ السمعة، ويأمر بالاغتيال والعمليات الإرهابية".

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