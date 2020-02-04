عباس يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر المستجدات منذ إعلان "صفقة القرن"

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، حيث أطلعه على آخر المستجدات إثر إعلان الإدارة الأميركية "صفقة القرن"، مؤكدا "الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، باعتبارها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
ولفتت الوكالة الى أن "عباس ثمن مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "صفقة القرن"، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا حفاظا على وحدة أراضيها وإرساء السلام فيها".
ونقلت "وفا" عن لافرينتيف "تأكيده موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة، وأطلع سيادته، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية".
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