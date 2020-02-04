العدالة والتنمية التركي:خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها

أشارت وكالة الأنباء التركية "​الأناضول​"، نقلاً عن المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم في ​تركيا​، إلى إنه "لا يمكن قبول ​صفقة القرن​ التي تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب ال​فلسطين​ي"، معتبراً أن "هذه الخطة أفقدت ​واشنطن​ حياديتها".

وبحسب الوكالة، فقد لفت المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم، إلى أن"خطة ​السلام​ المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها ​الفلسطينيون​".