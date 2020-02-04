العدالة والتنمية التركي:خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها

أشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى إنه "لا يمكن قبول صفقة القرن التي تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "هذه الخطة أفقدت واشنطن حياديتها".
وبحسب الوكالة، فقد لفت المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم، إلى أن"خطة السلام المزعومة هي لاحتلال فلسطين وتدميرها ولن نقبل بشرعية خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون".
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