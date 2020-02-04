التلفزيون التركي: المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري

أفادت قناة "تي أر تي" الرسمية التركية بأن مدفعية الجيش التركية قصفت مواقع للجيش السوري بشمال البلاد. ولفتت القناة إلى أن القوات التركية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي، قصفت نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات ​الجيش السوري​.

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