تحرير مذكرة قبض على رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

قضت إحدى محاكم ​جنوب إفريقيا​، بالقبض على الرئيس السابق ​جاكوب زوما​ بعد تخلفه بحجة العلاج، عن المثول أمام المحكمة في قضية فساد ملاحق بها.

وقدم محامي زوما دان مانتشا، إلى القاضية خلال الجلسة شهادة مرضية صادرة عن مستشفى عسكري، فيما شككت القاضية دايا بيلاي في صحتها، وذلك لعدم وجود رقم طبي عليها يبين، إن كان "طبيب حررها أو مكان تحريرها".

ويحاكم الرئيس السابق بـ18 تهمة بالاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال ضمن صفقة سلاح بملياري دولار مع شركة "تاليس" الدفاعية الفرنسية عام 1999، عندما كان نائبا للرئيس.

من جهته، ينفي زوما الاتهامات، ويؤكد أن "دوافعها سياسية".