العبادي: 91 مستثمراً حصلوا على الجنسية الاردنية عبر الاستثمار منذ تشرين أول الماضي

كشفت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء العبادي أن "عدد الحاصلين على الجنسية ​الأردن​ية عن طريق الاستثمار وصل الى 91 مستثمرا منذ تشرين أول العام الماضي، وان هيئة الاستثمار قدمت توصيات الى ​مجلس الوزراء​ بشأن 100 مستثمر جديد يرغبون بالحصول على الجنسية وعائلاتهم ليصل عددهم إلى 324"، موضحة أن "عدد المستثمرين السوريين المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 38 مستثمرا، و36 عراقيا، و17 فلسطينيا، وكنديان، ولبنانيان، وباكستانيان، ومستثمر واحد من كل من الجنسيات اليمنية والبلغارية والفلندية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الاول الماضي، إجراء تعديلات على طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار لتحفيز ​البيئة​ الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.