الرئيس الإسرائيلي: صفقة القرن فرصة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

اكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن "خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، تمثل فرصة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وخلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدا ضم 30 ضابطا أميريكيا في إسرائيل، أعلن ريفلين أنه يؤمن بأن "مثل هذه الرؤية لتحقيق السلام مع جيراننا الفلسطينيين واقعية، لأنه بطريقة أو بأخرى، علينا أن نعيش معا متجاورين. آمل أن يغتنم كلا الطرفين هذه الفرصة لاستئناف المفاوضات المباشرة".
وأشار إلى أن صفقة القرن "تعترف بضرورة أن تحافظ إسرائيل على سيطرتها الأمنية على جميع المناطق الواقعة غربي نهر الأردن"، مشددا على أن "إسرائيل لن توافق أبدا على تقديم تنازلات في ما يتعلق بسلامة مواطنيها".
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