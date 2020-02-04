وزارة النفط العراقية: نراقب عن كثب أثر الفيروس الصيني الجديد على الطلب النفطي

أعلن المتحدث باسم وزارة ​النفط​ ​العراق​ية عاصم جهاد ان "العراق ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، يراقب عن كثب أثر الفيروس التاجي الصيني الجديد على الطلب النفطي، وخاصة في آسيا"، لافتاً الى ان "العراق يدعم أي اتفاق سيحقق استقرار سوق النفط وسيعمل مع "أوبك" وحلفائها، في إطار ما يسمى بمجموعة "​أوبك +​"، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، وان اي قرار من "أوبك +" بشأن الحاجة لتعميق تخفيضات المعروض النفطي أو تقديم موعد الاجتماع المقرر في آذار المقبل، سيصدر بإجماع الأعضاء بناء على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن المجموعة".

هذا وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك +" يومي الرابع والخامس من شباط الحالي في ​فيينا​، لتقييم أثر الفيروس التاجي على الطلب النفطي.