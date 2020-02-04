الدولية للطاقة الذرية: طهران لم تقطع تعاونها بشأن عمليات التفتيش

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن "إيران ورغم خفض تعهداتها النووية، لكنها لم تقطع تعاونها مع الوكالة فيما يخص عمليات التفتيش".
ولفت غروسي، في تصريح صحفي، إلى أن "الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها متواجدة في إيران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تخضع للتفتيش"، مشيرا الى أن" الجدير بالاهتمام كثيرا في هذا الخصوص هو أن مفتشينا ما زالوا متواجدين ويواصلون مهامهم في إيران.
وحول موضوع تدشين "آلية فض النزاع" التي أطلقتها الترويكا الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا"، رأى غروسي، أنه "ينبغي في بادئ الأمر التأكد من استمرار جهود مفتشينا، وفي حال تعثرت مهامهم، في حينه ينبغي فض هذا الخلاف عبر تلك الآلية".
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