وزارة الخارجية السعودية تنعى سفيرها في نيجيريا

نعت وزارة الخارجية السعودية، السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره.
وأشار مصدر بوزارة الخارجية إلى أنه "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية"، لافتاً إلى أن "بوسطجي البالغ من العمر 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء نومه، فعثر عليه جثة هامدة في سريره".
والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.
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