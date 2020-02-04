وزارة الخارجية السعودية تنعى سفيرها في نيجيريا

نعت ​وزارة الخارجية السعودية​، السفير السعودي لدى ​نيجيريا​ عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره.

وأشار مصدر بوزارة الخارجية إلى أنه "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى ​المملكة العربية السعودية​"، لافتاً إلى أن "بوسطجي البالغ من العمر 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته ​المنية​ أثناء نومه، فعثر عليه جثة هامدة في سريره".

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين ​طهران​ ولندن و​برلين​ وعواصم أخرى.