غوتيريش: التصعيد الأخير بإدلب أفضى إلى مواجهة بين الجيشين السوري والتركي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "التصعيد الأخير في مدينة إدلب السورية، أفضى إلى مواجهة مسلحة بين الجيشين السوري والتركي، وهذا التصعيد يفضي إلى قلق بالغ"، موضحاً ان "500 ألف شخص نزوحوا من إدلب بسبب الهجمات الأخيرة".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت ارتفاع حصيلة قتلى أحداث إدلب السورية إلى 6 جنود.
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