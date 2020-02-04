أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس ترفض صرف المرتبات للمنتسبين بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والجنوبية على كل الموانئ والحقول المغلقة، وان الحكومة اشترطت صرف مرتبات بعد إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية التي أغلقتها القبائل الليبية".
هذا وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن في وقت سابق، أن "الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ردا على ما وصفه بعدم سماع صوتهم في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق الليبية توقف صرف رواتب لحرس المنشآت النفطية في جنوب وشرق ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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