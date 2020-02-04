الوفاق الليبية توقف صرف رواتب لحرس المنشآت النفطية في جنوب وشرق ليبيا

أفاد مصدر مطلع لوكالة "​سبوتنيك​"، أن "​وزارة الدفاع​ في حكومة الوفاق ب​طرابلس​ ترفض صرف المرتبات للمنتسبين بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والجنوبية على كل الموانئ والحقول المغلقة، وان ​الحكومة​ اشترطت صرف مرتبات بعد إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية التي أغلقتها القبائل الليبية".

هذا وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري قد أعلن في وقت سابق، أن "الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ردا على ما وصفه بعدم سماع صوتهم في المظاهرات من قبل ​المجتمع الدولي​ والبعثة الأممية للدعم في ​ليبيا​ ضد التدخل التركي".