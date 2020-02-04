التيار المستقل : أمام الحكومة فرصة لإعادة الثقة الدولية

شدد المكتب السياسي في "​التيار المستقل​" خلال اجتماعه الاسبوعي، على "الحياد الايجابي ل​لبنان​ وعدم زجه في آتون الصراعات الاقليمية والدولية"، متخوفاً من "نسخ توجهات وسياسات حكومتي العهد السابقتين في الشكل والمضمون والانتماء السياسي لجهة الاذعان لكارتل الاحزاب الكبرى التي استأثرت ب​السلطة​ ومارست الصفقات الفاسدة وأوصلت البلاد الى حافة الافلاس"، مشجباً "تشديد الإجراءات على السحوبات المصرفية فتحول المودعون الى متسولين ينتظرون لساعات على ابواب المصارف لشحذ المئة ​دولار​"، مستنكراً "موقف رئيس ​جمعية المصارف​ الغامض، الذي بدل أن يبعث نفحة طمأنينة عند المودعين زاد من شكوكهم وخوفهم على ودائعهم وانعدمت الثقة بينهم وبين النظام المصرفي"، معتبراً أن "أمام ​الحكومة​ الحالية فرصة ذهبية لاعادة الثقة، خصوصا الدولية، للحصول على المساعدات، والداخلية عن طريق ضرب ​الفساد​ والفاسدين واستعادة الاموال المهربة والمنهوبة".

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