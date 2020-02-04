افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان "حراك صيدا واصل حراكه الاحتجاجي اليومي ونظم وقفة امام شركة الكهرباء في شارع حسام الدين ​الحريري​ تحت شعار " مستمرون من اجل التغيير " وذلك احتجاجا على التقنين القاسي في ​التيار الكهربائي​ وهو الثالث بعد وقفتين احتجاجيتين امام مؤسسة ​اوجيرو​ وفرع مصرف للبنان في صيدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حراك صيدا واصل حراكه الاحتجاجي اليومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.