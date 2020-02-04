أكد وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "موضوع فيروس ​الكورونا​ واجراءات ​لبنان​ لها بُعدين، الاول هو لوجستي واجرائي، والوزارة تقوم بتتبع اي ​باخرة​ تصل للبنان من شرق اسيا، ويجب الانتباه الى ان الباخرة تستغرق ما يقارب 20 يوم ابحار وبالتالي هذا الوقت كافي لكي بتبين عوارض المرض على البحارة ان وجدت، اضافة الى ان الباخرة تمر امام عدد من الموانئ الدولية والوزارة تتسلم اقرار صحي عن كل باخرة، لا سيما الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، وبالطبع ما حدث مع الباخرة اليوم سيتكرر مع كل باخرة تصل من شرق اسيا"، منوهاً بأن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ شكل لجنة وطنية لمكافحة وباء الكورونا وتتفاعل معها كل الجهات في السلطات لاتخاذ الاراء المناسبة، وان اي مريض او مسافر يصل الى لبنان تقوم الوزارة بتتبع حالته الصحية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: ما حدث اليوم مع الباخرة الصينية سيتكرر في الايام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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