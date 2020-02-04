حبشي: تلوث في البحر وهدر للمال العام

توجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي إلى وزير ​الطاقة​ ريمون غجر، لافتا إلى انه "يؤكد بيان مؤسسة كهرباء ​لبنان​ ان "معمل الزوق (يحتاج) الى عملية تأهيل شاملة وصيانة ضرورية بما في ذلك الخط البحري...حيث تقوم مؤسسة كهرباء لبنان ضمن امكانياتها المحدودة بصيانته وتأهيله بالحد الادنى". وسأل "هل ستكون الامكانية المحدودة والحد الادنى كما في تأهيل المراجل والاتفاقات بالتراضي بمئات ملايين ال​دولار​ات على حساب الشعب اللبناني؟ لكي نرمي بعدها المعمل في البحر كما تسرب الفيول اليوم الى البحر. تسميم للعقول، تلوث في البحر وهدر للمال العام".

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