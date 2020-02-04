اصابة سائق دراجة إثر صدمه على طريق عام حلبا

أُصيب سائق درّاجة بجروح ورضوض مختلفة بعدما صدمته سيّارة على طريق عام حلبا بعد مفرق الشّيخ محمد، ونقله مسعفو ​الصليب الأحمر​ إلى إحدى ​مستشفيات​ حلبا للعلاج.

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