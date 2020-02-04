الدفاع المدني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارة في ترشيش

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن أن عناصرها عملوا على انقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل ​سيارة​ رباعية الدفع في ​ترشيش​ -زحلة. وقد عملت العناصر على سحب السيارة وإيصالهم الى مكان امن لمتابعة سيرهم بأمان. إضغط للمزيد

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