سعد استقبل ثلاثة وفود وبحث معهم الاوضاع المالية والاقتصادية

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من ​حزب طليعة لبنان العربي​ الاشتراكي برئاسة أمين سر ​القيادة​ القطرية حسن بيان، ثم وفدا من مبادرة " بناء دولة" برئاسة الدكتور ​أمين صالح​، وبعد ذلك وفدا من منظمة العمل الشيوعي.وذلك بحضور عدد من أعضاء قيادة التنظيم.



وتناولت اللقاءات المستجدات على الساحة اللبنانية، ولا سيما ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية التي تعصف بالوطن والانهيار على مختلف المستويات وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

وقد أكد المجتمعون ان لا ثقة للحكومة التي تشكل استمرارا للحكومات السابقة والتي قادت البلاد الى الانهيار. كما ان برنامجها يستعيد برامج الانهيار ولا يختلف عن برامج الحكومات السابقة. كما أكد المجتمعون على أهمية بناء ائتلاف بين قوى التغيير من أجل حماية ​الانتفاضة​ واستمراراها.