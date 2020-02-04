حريق في 3 خيم للنازحين السوريين في العباسية والاضرار مادية

شب حريق كبير في ثلاث خيم للنازحين السوريين داخل احد التجمعات في ​العباسية​ – صور، وعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على اخماد النيران، واقتصرت الاضرار على الماديات.

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